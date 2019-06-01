شكرا لقرائتكم خبر عن كلبش 3 الحلقة 26.. هيدى كرم تعمل مع الأمن وكرارة يقترب من مصل ابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل "كلبش3" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة قناة ON E، أحداثا متتالية، حيث أبلغ أحد الأشخاص أكرم صفوان، أن شقيقه أمجد صفوان – إسلام جمال توفى، إثر إطلاق النار عليه عندما حاول الهرب من سليم الأنصارى، بعدما قام بخطف والدة وشقيقة ريم – يسرا اللوزى، كما هدد أكرم صفوان سليم الأنصارى أن الثمن سيكون غاليا بعد مقتل شقيقه، وعبر عن حزنه قائلا "دم الصفوانية غالى أوى.. وهتدفعوا التمن".

كما عقدت شهير – هيدى كرم جلسة عمل مع هيثم – عصام السقا، من أجل تعليمها على "السوشيال ميديا" حسب الإتفاق مع أكرم صفوان ، حيث بدأ هيثم فى توضيح خطة شن هجمات ضد الحكومة عن طريق برنامج شهيرة، كما طلب أكرم صفوان من شهيرة وهيثم أن يشنا حملة عن طريق البرنامج والسوشيال ميديا، مفادها أن الحكومة تعمل على تهدئة الوضع بعد وفاة شقيقه، وتحاول أن تغسل يدها من وفاة أمجد صفوان.

والتقت ريم – يسرا اللوزى مع سليم الأنصارى، وقدمت اعتذارها له بعدما تسببت له فى عدة أزمات، بينما أكد لها الأنصارى أنه يملك قلب إنسان، ويتصرف وفق حبه لمصر، وهو الأمر الذى كلفه حياة شقيقته وزوجته وزوج شقيقته.

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وحسب الخطة التى وضعها أكرم صفوان مع المذيعة شهيرة – هيدى كرم، شنت الأخيرة هجمة نارية ضد الحكومة خلال برنامجها، وأكدت أن الحكومة تعمل دائما ضد الأشخاص الوطنيين، قاصدة "أكرم صفوان"، فضلا عن أن الحكومة تحارب صفوان فى مقتل شقيقه، رغم أنه وطنى .

كما تحدث اللواء جلال خطاب – أحمد عبد العزيز، مع سليم الأنصارى، بشأن توفير "المصل" لأبنه مالك.

وأكد له أن المسؤلين وصلوا لمراحل متقدمة فى "الحقن" المشابه، وخلال 28 ساعة سيبلغه بخبر سعيد عن الاستغناء عن "حقن" أكرم صفوان، حيث توعد الأنصارى صفوان فى حالة حصوله على "المصل".

وخلال مشهد نهاية الحلقة، فاجأ صناع مسلسل "كلبش3" الجمهور بذهول كبير، حيث أوضح المشهد أن المذيعة "شهيرة" هيدى كرم تعمل مع اللواء جلال خطاب، لينتظر الجمهور الحلقة المقبلة فى إثارة وتشويق .

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.