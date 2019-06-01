شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد يفضح تجارة الأعضاء مع الإعلامى الفاسد فى الحلقة 26 من "بركة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 26 من مسلسل "بركة" الذى يخوض به النجم عمرو سعد السباق الرمضانى الحالى ويعرض على قناة سى بى سى عددا من الأحداث منها دخول بركة إلى الاستوديو الخاص لبرنامج علاء عبود الإعلامى الفاسد، ليعطى الأمر للمخرج بعرض فيديو لتجارة الأعضاء الذى تسببت فيه عصابة كساب بالتعاون مع مجموعة من الأطباء من خلال عرض فيديوهات تدين مدير المستشفى، وبعدها اقتحمت وزارة للداخلية المكان وألقت القبض على مديرها.

ويعود عمرو سعد للسباق الرمضانى من خلال مسلسل "بركة"، الذى يُتوقع أن يكون نقلة نوعية له من حيث الأداء والتميز والابتكار هذا العام على الصعيد الدرامى، إذ يُجسد شخصية ذات أصول صعيدية، حيث يرعى مصالح الصعايدة المغتربين من أهل قريته فى القاهرة، ويوفر لهم فرص عمل ويدعمهم لحين استقرار أوضاعهم فى العاصمة، لكنه عن طريق الصدفة يجد نفسه مطاردًا ومهددًا، ويتورط فى مشاكل كثيرة، لا يسانده فيها إلا والدته وابنة الجيران التى تحبه.

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المسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم، من بطولة عمرو سعد، كمال أبو رية، هالة صدقى، هنادى مهنى، رنا رئيس، عبد الرحمن أبو زهرة، رياض الخولى، إنعام سالوسة.