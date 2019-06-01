شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حبس أعمام ياسمين صبرى فى الحلقة 26 من حكايتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أحداث الحلقة الـ 26 من مسلسل "حكايتى"، تتهم داليدا – ياسمين صبرى، شقيقها حسام – إسلام جمال، بأنه السبب وراء مقتل والدها، وهو السبب الرئيسي لجميع المشاكل التى حدثت فى العائلتين، وأخبرته أنها ستبلغ عنه لحبسه ليعيش الناس فى الخان بسلام.

كما تبلغ داليدا – ياسمين صبرى عن أعمامها "سليمان وسعد" محمود بدير وادوارد، وتتهمهما بقتل والدها.

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كما تبلغ عن "حسام" وتتهمه بقتل نور ابنة عمها وبعد التحقيقات يتم جبسهم 4 أيام على زمة التحقيق وبعد ذلك يتم الإفراج عنهم بكفالة 50 ألف جنيه لعدم كفاية الأدلة.

يعرض حكايتى على قنوات CBC,DMC,ON E وهو بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.