شكرا لقرائتكم خبر عن طلقة حظ الحلقة 26.. مصطفى خاطر يتعاون مع الشرطة للقبض علي العصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل "طلقة حظ" بمحاولة رجل الأعمال منصور" أحمد ماهر" قتل عبد الصبور" مصطفى خاطر" وإرسال أشخاص لقتله ولكنه يتعرف عليهم ولم يستطيعوا قتله لأنه كان معهم في السجن. وخلال الأحداث يحاول عبد الصبور الصلح بين شقيقاته وأزواجهم، كما يصالح زوجته سلوى " آيتن عامر"، وتنتهى الحلقة بتعاون عبد الصبور مع الشرطة للايقاع بالعصابة. Advertisements ‪طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة مصطفى أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، والمسلسل يعرض على قنوات الحياة وON و DMCوCBC.‬

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