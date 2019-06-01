شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال الحلقة 26.. صافيا تحقق حلمها وتتزوج محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطورت أحداث الحلقة 26 من مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان، بتحقيق حلم صافيا - حلا شيحة وزواجها من زلزال – محمد رمضان، الذى يعرض على قنوات dmc، خلال أيام شهر رمضان، بعد حصوله على شهادة البكالوريوس، ويحضر عقد القران ابن عم صافيا كوكيل لها بعدما كان يريد الزواج منها فى السابق ولكنه أراد ألا يتركهم في هذه المناسبة، ويطلب زلزال – محمد رمضان، من صافيا عدم النزول الى السوق مرة أخرى وأن تبقى في المنزل فيما يطلب من والدتها "وديدة" – حنان سليمان - الإقامة معهما فى المنزل.

مسلسل "زلزال" يعرض على شاشة dmc، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، حنان سليمان، لمياء كرم.







