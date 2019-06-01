شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فركش تصوير مسلسل "بدل الحدوتة 3" فى شبرامنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت النجمة دنيا سمير غانم من تصوير مشاهدها فى مسلسل "بدل الحدوتة 3" حيث صورت المشاهد الأخيرة من المسلسل داخل ديكور مزرعة بطاطس فى منطقة شبرامنت، مع فريق العمل شيماء سيف وعمرو وهبة وأخرون من النجوم ومعهم مخرج العمل خالد الحلفاوى.

وتظهر سماح أنور " فوفا " فى أحداث الحلقة الـ 26 من المسلسل وهي تراقب الجميع عن طريق غرفة مراقبة ويساعدها عمرو وهبة " عبد الرحمن " دون أن تفصح فوفا عن الهدف من مراقبة الجميع.

Advertisements

يعرف جيمي عنوان لولي القديم ويذهبا سويا إليه، وأمام المنزل يطلب جيمي من لولي الدخول لمقابلة والديها لكن لولي تتردد وتخشي الدخول وتقرر العودة لمزرعة البطاطس.

يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3"، يقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال ويعرض المسلسل بشكل حصرى على قنوات الـCBC.