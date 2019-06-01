آية عبدالله تحيي حفلًا غنائيًا بجزيرة المعادي ثالث أيام العيد

تحيي المطربة آية عبدالله، حفلا غنائيا كبيرا في ثالث يوم عيد الفطر المبارك في جزيرة المعادي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الخميس الموافق

٦ يونيو المقبل.

ومن المقرر أنها تقوم بغناء أشهر أغانيها التي تميزت بها في السنوات الأخيرة مثل " أنا

صعيدية، وانا بكراش عليه، عم الشباب، محبتنيش " وبعض الأغاني الاخري مثل " ٣ دقات ، يا منعنع، الف ليلة وليلة، حشتيني، بهية، عيون القلب، العيد فرحة، عاشقة وغلبانة" وذلك بمصاحبة فرقتها الموسيقية.