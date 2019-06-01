فن ومشاهير

آية عبدالله تحيي حفلًا غنائيًا بجزيرة المعادي ثالث أيام العيد

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تحيي المطربة آية عبدالله، حفلا غنائيا كبيرا في ثالث يوم عيد الفطر المبارك في جزيرة المعادي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الخميس الموافق

٦ يونيو المقبل.

ومن المقرر أنها تقوم بغناء أشهر أغانيها التي تميزت بها في السنوات الأخيرة مثل " أنا

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صعيدية، وانا بكراش عليه، عم الشباب، محبتنيش " وبعض الأغاني الاخري مثل " ٣ دقات ، يا منعنع، الف ليلة وليلة، حشتيني، بهية، عيون القلب، العيد فرحة، عاشقة وغلبانة" وذلك بمصاحبة فرقتها الموسيقية.
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