"يا نحلة".. كليب جديد لـ"مي كساب" إهداء لروح سعاد حسني

طرحت المطربة مي كساب فيديو كليب جديد بعنوان "يا نحلة"، تم تصويره على طريقة أغنية بانو للراحلة سعاد حسني من الفيلم الشهير "شفيقة ومتولي"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

أهدت مي كساب الكليب لروح السندريلا

سعاد حسني، ويقول مقطع من الأغنية: " ياناس ياللي شاغلين نفسكوا بيا ومركزين اكتر مني فيا.. مش عارفه ليه شاغلين بالكوا وحياتي خليكوا في حالكوا.. متشكرين عالأهتمامانا تمام وميه ميه.. ويا نحله ولا تقرصيني ولا عايزه عسلك المعسل.. ياما نفسي الغي ناس كتير من حياتي بس بكسل...".

يذكر أن أغنية "يا نحلة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع اوكا، اورج أندرو الحاوي، عود هشام عاصم، تسجيل جورج يعقوب، ميكس وماستر Inkyz.

شاهد الفيديو كليب...



