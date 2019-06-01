الأربعاء.. مسرحية "كلها غلط" في ثاني أيام عيد الفطر على مسرح الريحاني

يعرض الفنان أشرف عبدالباقي مسرحية "جريما في المعادي - كلها غلط"، علي خشبة مسرح نجيب الريحاني، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو ويستمر حتي يوم الأحد 9 يونيو، في تمام الساعة التاسعة مساءً.



يذكر أن المسرحية مأخوذة عن رواية كوميدية إنجليزية من حتي يوم الأحد 9 يونيو، في تمام الساعة التاسعة مساءً.يذكر أن المسرحية مأخوذة عن رواية كوميدية إنجليزية منتأليف "Henry Lewis Jonathan sayer Henry shields"، وتم تمصيرها للعرض فى مصر، ويقوم بالبطولة مجموعة كبيرة من الشباب، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، إنتاج وورك شوب للإنتاج الفنى، تدريب وإخراج أشرف عبدالباقي.

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