يستضيف المسرح العائم الصغير بالمنيل، فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح، لتقديم عرضهم المسرحي الجديد "بيت الأشباح"، وذلك خلال أيام عيد الفطر المبارك في تمام الساعة السابعة مساءً. الساعة السابعة مساءً.

يشار إلى أن مسرحية "بيت الأشباح"، من بطولة خريجي الدفعة الأولى لورشة "ابدأ حلمك" التي أقامتها فرقة الشباب، ومن تأليف وإخراج محمد جمال الحديني. يذكر أن آخر الأعمال المسرحية التي قدمتها فرقة مسرح الشباب، على المسرح العائم الصغير هي مسرحية "ترنيمة الفلاح الفصيح"، من تأليف وأشعار محمد حمد، وإخراج سعيد سليمان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "بيت الأشباح".. في عيد الفطر على المسرح العائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.