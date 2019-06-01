علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في الأوبرا

يحيي المطرب علي الحجار، حفلًا غنائيًا ضخمًا، وذلك على المسرح المكشوف بدار الأوبرا ، ضمن مهرجان الأوبرا الصيفي، في تمام الساعة الثامنة مساء الخميس الموافق 13 يونيو

المقبل.

ومن المقرر أن يقدم "الحجار" مجموعة من أجمل أغانية التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور :"ليه الطريق، قبل ماتواعد، داري

جمالك، لسة الشتا، ماتاخدي بالك".

ويذكر أن المطرب علي الحجار كان أعلن الخميس الماضي على صفحته الرسمية على فيسبوك، إيقاف تعاونه مع ساقية الصاوي بالزمالك، نتيجة خلافات تنظيمية تصاعدت في حفله الأخير هناك مساء الأربعاء الماضي.