يحيي المطرب علي الحجار، حفلًا غنائيًا ضخمًا، وذلك على المسرح المكشوف بدار الأوبرا ، ضمن مهرجان الأوبرا الصيفي، في تمام الساعة الثامنة مساء الخميس الموافق 13 يونيوالمقبل.
ومن المقرر أن يقدم "الحجار" مجموعة من أجمل أغانية التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور :"ليه الطريق، قبل ماتواعد، داري
ويذكر أن المطرب علي الحجار كان أعلن الخميس الماضي على صفحته الرسمية على فيسبوك، إيقاف تعاونه مع ساقية الصاوي بالزمالك، نتيجة خلافات تنظيمية تصاعدت في حفله الأخير هناك مساء الأربعاء الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في الأوبرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.