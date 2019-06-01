ميرنا وليد - بيروت - أشارت الممثلة ريتا حايك الى انها ما زالت حتى اليوم تعيش نجاح فيلم "قضية رقم 23" رغم مرور حوالى السنتين على إطلاقه، فإعتبرت ريتا ان لهذا الفيلم وقعاً خاصاً لديها سيرافقها دائما لأنه الفيلم الاول لها وحقق كل هذا النجاح، وشارك بكل هذه الجوائز على الصعيد المحلي والعالمي.
وأضافت :"هذه المرحلة لم تنتهِ حتى اليوم بالنسبة لي، خصوصاً مع وجودنا بكل حدث سينمائي أو فني يكون لهذا الفيلم وجود".
وكانت قد أشارت حايك إلى أنها تحب مشاهدة مسلسلات شهر رمضان التي تعرض حاليا، وستحاول مشاهدة أكثر من عمل كي ترى ما هو الافضل بالنسبة لها، وأضافت في حديث خاص لموقع "الفن" :"الصعب هو مشاهدة أكثر من عمل، فالعديد من المسلسلات تعرض في الوقت نفسه".
إضافة الى ذلك قالت ريتا إنها تمضي هذه الفترة مع عائلتها وهذا ما كانت تريده، وتنتظر عرض فيلمها الجديد بالفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- ريتا حايك :"هذه المرحلة لم تنتهِ حتى اليوم بالنسبة لي"خاص وبالفيديو- هذا هو فريق كرة القدم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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