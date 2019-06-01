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ميرنا وليد - بيروت - حل الممثل ريمون صليبا ضيفاً على رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر، في برنامجها الأسبوعي "ما بدا هلقد"، الذي تستضيف فيه أهم الناقدين الفنيين والذين يتناولون مواضيع فنية آنية بطريقة موضوعية.
في هذا الجزء الأول من المقابلة، صرح ريمون بأنه لا زال حتى اليوم يلعب كرة القدم، ويشجع فريق بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، وقال :"أستبعد أن يصبح منتخب لبنان جاهزاً للمشاركة في بطولة كأس العالم لأنه بحاجة إلى تغيير في منهجية التفكير، مثل كرة السلة التي أصبح فيها إحتراف"، وأشار إلى أنه يشجع نادي الحكمة.
لمعرفة كل ما قاله الممثل ريمون صليبا، تابعوا المقابلة بالفيديو.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو- هذا هو فريق كرة القدم الذي يشجعه ريمون صليبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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