ماذا قال المغامسي عن ثبات أو تنقل ليلة القدر

كتب امير فتحي في السبت 1 يونيو 2019 01:58 مساءً - حل الشيخ ” صالح المغامسي ” إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة ضيفا في برنامج منابر النور على قناة ( MBC) .

وبسؤاله عن ليلة القدر وعما إذا كانت تتنقل بين ليالي أيام العشر الأواخر من رمضان أم إنها ليلة ثابتة .

أجاب ان هناك رأيين : الرأي الاول يقول إنها ثابتة ولكن اختلفوا في تعيينها فالبعض يرجح غنها ليلة 27 من رمضان وآخرون يرجحون إنها ليلة 21 والبعض يرجح إنها ليلة 23 .

والرأي الثاني يرى إنها تتنقل ولكن في رأيه هو فهو يجمع بين الرأيين

فيرى إنها تتعلق بيوم وليلة لا بعددها وهو اليوم الذي نزل فيه الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد نبئ النبي ليلة الإثنين فلو أخذنا بليلة الإثنين وتركنا التواريخ يحصل التنقل والجمع بين الأدلة .

فمثلا ليلة أول يوم إثنين في العشر الأواخر وبالتالي يأتي هذا اليوم بتاريخ مختلف كل عام ليلة 21 أو 22 أو 23 وهكذا . .

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