شاهد.. يارا ترقص فرحا بهذا الطفل!

كتب امير فتحي في السبت 1 يونيو 2019 01:58 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية يارا، عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تحمل رضيعا.
وعلقت يارا على الفيديو قائلة: ” شوفوا مين إجا الليلة ليعيّدني، حبيب قلب خالتو جوجي أحلى عيديّة بالحياة مش بس بعيدي اليوم”.
يذكر أن يارا تحتفل اليوم السبت الاول من حزيران / يونيو بعيد ميلادها الـ36.
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