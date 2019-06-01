شاهد.. يارا ترقص فرحا بهذا الطفل!

كتب امير فتحي في السبت 1 يونيو 2019 01:58 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية يارا، عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تحمل رضيعا.

وعلقت يارا على الفيديو قائلة: ” شوفوا مين إجا الليلة ليعيّدني، حبيب قلب خالتو جوجي أحلى عيديّة بالحياة مش بس بعيدي اليوم”.

يذكر أن يارا تحتفل اليوم السبت الاول من حزيران / يونيو بعيد ميلادها الـ36.