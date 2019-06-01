حسام حبيب يثير الجدل بطريقة احتضانه شيرين!

كتب امير فتحي في السبت 1 يونيو 2019 01:58 مساءً - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة تجمع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، حيث أثارت العديد من التساؤلات والجدل بين متابعيهما وجمهورهما.

وتظهر الصورة التي حصدت العديد من الإعجابات والمشاركات، حسام حبيب وهو يحتضن شيرين ويضع يديه على بطنها، حيث تكهن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمرور شيرين بفترة حملها الأول من حسام حبيب.