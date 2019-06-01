انت الان تتابع تفاصيل خبر ترامب يصف ميغان ماركل بـ"الشريرة" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 1 يونيو 2019 01:53 مساءً - أبدى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبيل وصوله إلى المملكة المتحدة؛ في سياق زيارة دولة، استغرابه إزاء الانتقادات الموجهة إليه سابقاً من قبل دوقة "ساسكس"، ميغان ماركل.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" البريطانية، أمس الجمعة، إنه لم يكن حتى الآن على دراية بشأن هذه الانتقادات، قائلاً: "لم أعرف أنها كانت شريرة".

كما أبدى ترامب قناعته في أن تصبح ميغان ماركل، الممثلة السابقة والزوجة الحالية للأمير البريطاني هاري، "أميرة أمريكية رائعة"، و"ستنجح" في أداء مهامها الجديدة.

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وفي عام 2016، خلال حملة ترامب الانتخابية، تعرض لاتهامات بالشعبوية ومعاداة النساء من قبل ميغان ماركل، التي تعهدت بالتصويت لصالح منافسته آنذاك، هيلاري كلينتون، وقالت إنها ستنتقل من الولايات المتحدة إلى كندا إذا فاز ترامب في الانتخابات.

وماركل من مواليد 1981، ممثلة أمريكية سابقة وفاعلة مجتمعية منذ عام 2011، جسدت شخصية رايتشل زين في السلسلة الدرامية سوتس، كما عُرفت بدور العميل الخاص إيمي جيسوب في فيلم الخيال العلمي فرينج، تخلت عن عملها في الفن من أجل زواجها من الأمير هاري.

وفي سياق منفصل أيّد سيد البيت الأبيض ترشح وزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون، لمنصب رئيس الحكومة خلفاً لتيريزا ماي، التي أعلنت نيتها الاستقالة في السابع من يونيو الجاري، واصفاً جونسون بأنه "شاب جيد جداً وشخص موهوب للغاية".

والأسبوع المقبل، سيكون ترامب ثالث رئيس أمريكي في التاريخ يصل إلى المملكة المتحدة ضمن زيارة دولة.