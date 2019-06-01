"الكرار".. آلة إثيوبية تشبه السمسمية المصرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمتاز الآلات الموسيقية الإثيوبية بالتشابه مع بعض الآلات في دول أفريقية أخرى مثل مصر والسودان وليبيا.

ومن بين تلك الآلات المتشابه، آلة الكرار الوترية (بكسر الكاف) التي تعد نسخة قريبة من آلة الطمبور السودانية، والسمسمية في مصر، ويكثر استخدام "الكرار" في إثيوبيا وأرتيريا نظرا للتقارب الثقافي بينهما.





وتصنع تلك الآلة من الأخشاب والجلود ويستخدم البعض الأدوات المنزلية القديمة في صنعها، وتتكون "الكرار" من 5 أو 6 أوتار التي تصنع من الخيوط الصناعية السميكة.





وهي من الآلات التي تعطي نغمات مختلفة ولا تزال الفرق الموسيقية تستخدمها، وكذلك الفنانون الشعبيون، الذين يتغنون بالأغاني التراثية، وهناك نوع من الفنانين المتجولين يطلق عليهم" الأزماري" الذين يرتجلون الأغاني والأشعار التي يتغنون بها حيث يمدحون أو يزمون الناس من أجل المال.

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وأدخلت العديد من التعديلات في آلة الكرار مثل استخدام الحديد والبلاستيك، وكذلك توصيلها بأجهزة كهربائي وسماعات خارجية، حتى تواكب الأجهزة الحديثة الموسيقية مثل الجيتار.











