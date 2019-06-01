القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الإيطالي أندريا بيرلو، أسطورة الكرة الإيطالية سابقا، إن المصري محمد صلاح لاعب وهداف ليفربول، سيكون الورقة الرابحة لـ"الريدز" خلال المباراة المرتقبة التي تجمع الفريق أمام توتنهام هوتسبير.
وأكد بيرلو فى تصريح خاص لـ"العين الرياضية" أن مباراة نهائي دورى أبطال أوروبا 2019 التي تجمع بين الريدز والسبيرز، مساء السبت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد، ستكون صعبة للغاية على الفريقين.
وأضاف اللاعب السابق أن كلا الفريقين يمتلكان العديد من الأوراق الرابحة القادرة على حسم المباراة لأي منهما.
واستدرك "لكن يبقى النجم المصري محمد صلاح واحدا من أخطر لاعبي الريدز وسيكون ورقة رابحة لفريقه في حال كان في كامل مستواه أثناء المباراة".
بيرلو أبدى إعجابه بتجربة صلاح مع ليفربول، مشيرا إلى أنها مميزة للغاية، مضيفا "بإمكانه التقدم في مسيرته في المستقبل سواء على مستوى الألقاب الفردية أو الجماعية".
كانت هذه تفاصيل خبر بيرلو لـ"العين الرياضية": صلاح الورقة الرابحة لليفربول أمام توتنهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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