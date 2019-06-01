شاروخان يحتفل بعيد ميلاد إحدى معجباته ويفاجئها بهدية

لم يأتِ لقب "ملك بوليوود" الذي أُطلق على شاروخان بمحض الصدفة، ولكن لأن النجم الهندي العالمي خلال ٢٨ عاماً من مشواره الفني استطاع أن يثبت أنه الملك ليس فقط على الشاشة، ولكن فيما يقوم به من أعمال إنسانية ومشاركات إيجابية لبلاده وحتى تعاملاته مع معجبيه.

وقرر شاروخان الذي يحظى باحتفال خاص من جماهيره في عيد ميلاده كل عام، أن يقابل هذه السعادة بالمثل، وذلك بعد أن تلقى رسالة من سيدة مجهولة تناشده أمنيتها في عامها الـ50 بأن يحضر حفل عيد ميلادها.

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وبدوره، لم يتردد لحظة، وقام بإعداد ترتيبات خاصة داخل مكتبه وقرر أن يرسل مدير أعماله لاصطحاب تلك المعجبة من أجل مفاجأتها بهذا الحدث.

وقدم شاروخان لمعجبته "كيك" خاصا لعيد ميلادها وشاركها مراسم الاحتفال، كما أهداها وشاحاً حريرياً يحمل توقيعه.

ونشر النجم الهندي صورته مع سيدة عيد الميلاد عبر حسابه الخاص على موقع "أنستقرام"، متمنياً لها عيد ميلاد سعيدا.

وكان شاروخان قد أعلن، مؤخرا، أنه بصدد توقيع عقد فيلم جديد "ساتا بي ساتا" مع المخرجة فرح خان.