لهذا السبب شكر طارق سويد ربّه وأوجاعه

تحت عنوان “ابتسمت وحدي ورفعت راسي وشكرت ربي”، كتب الممثل والكاتب طارق سويد رسالة مؤثرة جداً حول المسيرة الصعبة التي مرّ بها كي يصل الى ما وصل إليه اليوم من نجاحات.

المرحلة التي كشفها “سويد” منذ إن كان عمره 18 عاماً منذ لحظة دخوله عالم الفن، كانت صعبة جداً، حيث مرّ خلالها بالكثير من المشاعر المختلطة بين الفرح والحزن والألم والنجاح كلها أمور جعلت منه طارق سويد اليوم.

طارق إتخذ من حساباته الرسمية على مواقع التواصل منبراً ليتشارك مع محبيه بهذه اللحظات الفرحة والحزينة في آن وشكر ربّه على كل شيء وقال: “لما تبلش من الصفر الصفر من تحت وتطلع شوي شوي، لو اخدت معك سنين كتيرة وتعب كتير وخيبات امل كتيرة وبكي كتير، اللذة اللي بتحس فيا كل ما تقدم خطوة لقدام، لذة مستحيل يعرفا شخص تقدمتلو الفرص عطبق من فضة او بلش من فوق“.

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وتابع: “اللي عم قولو لأن وعيت من النوم وتذكرت انو انا اول مرة طليت عالشاشة كومبارس بمسلسل بحكي فيه كلمتين عالقد، كان عمري ١٨ سنة، كنت بالجامعة تلميذ مسرح وكان المخرج اسمو ميلاد ابي رعد، ايه اليوم شركة “ميلاد ومي ابي رعد” هي الشركة اللي بتنتج اعمالي كـ كاتب… ابتسمت وحدي وانتبهت قديه اشتغلت عحالي ورفعت راسي وشكرت ربي… حتى اني شكرت الاوجاع اللي عشتا واللي بكرها، بس اللي عملت مني إنسان بيكتب بقلبو وروحو“.

نذكر ان “سويد” يغيب عن السباق الرمضاني هذا العام، إلا أنه لن يطيل الغيبة، فهو انتهى من كتابة مسلسل جديد بعنوان “بالقلب”، من المتوقع ان يبصر النور قريبًا خاصة ان فريق العمل مستمر بالتصوير لإنجازه.

المسلسل من بطولة بديع ابو شقرا، سارة ابي كنعان، سمارة نهرا، نوال كامل، حسان مراد الى جانب نخبة من نجوم الفن والتمثيل، ومن اخراج جوليان معلوف وانتاج شركةG8 Production .

وكما عوّدنا سويد في كافة أعماله، سيتطرأ الى عدد من القضايا المحقة والمشاكل التي يواجهها المواطن اللبناني، فهو اعتاد ان يترجم الواقع الذي نعيشه بطريقة محنكة وذكية، تجذب المشاهد وتحثه على متابعة احداث المسلسل من بدايته حتى حلقاته الاخيرة.