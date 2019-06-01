هل تعمّد باسل خياط نشر صورته وزوجته للحد من غيرتها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الممثل السوري، باسل خياط، عن خفايا شخصية "يونس جبران"، في مسلسل الكاتب، الذي يشارك فيه ضمن السباق الدرامي الرمضاني الحالي، ومدى تأثر الجمهور بأدق تفاصيلها.
واستطاع باسل خياط أن يكسب الرهان الرمضاني؛ إذ أظهر إبداعًا ودقة كبيرة في تقمص دور معقد يخفي الكثير من الحقائق خلال المسلسل، والتي تتضح يوميًا وفقًا للحبكة المميزة التي كتبتها ريم حنا.
ويجسد الممثل من خلال شخصية "يونس جبران" كاتب الروايات البوليسية الذي يعيش حالة ازدواجية من حب الأنا وغرور الشهرة، فضلاً عن القسوة التي نتجت عن أمور مر بها في حياته.
كما تحدث خياط خلال لقائه مع "فوشيا" عن موضوع الصورة التي نشرها وهو مع زوجته ناهد زيدان والتي حظيت بتفاعل واسع بين الجمهور والمتابعين، حتى تربع اسمه على قائمة محرك البحث جوجل بسببها.
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