ليدي غاغا تتعرض لموقف محرج على المسرح.. وراقصان ينقذان الموقف!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يمكن لأي شخص أن يتعرض لموقف محرج يصعب نسيانه، حتى المشاهير، فعلى الرغم من تمرسهم، إلا أن العديد من النجوم يتعرضون لمواقف محرجة سرعان ما ترصدها العدسات، وكان من بينهم حديثًا، كيلي كلاركسون، ولكن يبدو أنها لن تكون الأخيرة.

فبعد "كيلي"، تعرضت مؤخرًا "ليدي غاغا" لموقف محرج أثناء تقديمها عرضًا في فندق "بارك إم جي إم" الفاخر في "لاس فيغاس".

في فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يمكن رؤية كيف كانت "غاغا" تنزلق على منصة معدنية، قبل أن يوشك الأمر على الخروج على السيطرة، حيث بدأت "غاغا" في السقوط وكادت أن ترتطم بالأرض، لولا إنقاذ راقصيها الموقف.

استطاعت "غاغا" النزول في أمان واستكملت عرضها بشكل طبيعي وكأن شيئًا لم يكن، حيث أمتعت جمهورها بأغنية Judas من ألبومها "بورن زيس واي"، وكانت ترتدي زيًا "ميتاليك" باللون الذهبي ذا قطع فضية، كما كان شعرها أشقر وذا خصلات زرقاء.

يجدر بالذكر أنه مؤخرًا، افتتحت "غاغا" معرضًا لها يدعى Haus Of Gaga، في فندق " بارك إم جي إم"، لعرض بعض من أزيائها الشهيرة على مر السنين، بما في ذلك فستان اللحم الذي ارتدته في حفل توزيع جوائز MTV لعام 2010.

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وحققت "غاغا"، والذي يعد "ستيفاني جيرمانوتا" هو اسمها الحقيقي، نجاحًا باهرًا بعد إطلاق فيلمها "أستار إز بورن" العام الماضي، والذي قام "برادلي كوبر" بإخراجه وشارك في تأليفه، فضلًا عن ظهوره في الفيلم برفقة "غاغا"، كما حصلت "ليدي غاغا" على الأوسكار بفضل أغنية "شالو".

وفيما يتعلق بحياتها العاطفية، انفصلت المغنية الأمريكية عن كريستيان كارينو خلال شهر فبراير، بعد خطوبة دامت عدة أشهر، كما شاع بعد ذلك ارتباطها بالممثل جيرمي رينر، فضلًا عما أثارته من جدل بشأن وجود علاقة بينها وبين برادلي كوبر، وحتى الآن، لا يزال الحب في حياة "ليدي غاغا" يشكل حيرة للعديد من المعجبين.