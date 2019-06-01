"ريانا أو ريهانا".. النجمة العالمية تكشف لجمهورها كيف يُنطق اسمها بشكل صحيح!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صدمت المغنية ريهانا معجبيها في فيديو نشرته على "تويتر" من متجرها الفاخر في باريس.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن المغنية قالت معكم ريانا، وليست ريهانا، كما يُطلق عليها أغلب معجبيها، خاصة ممن يتحدثون باللكنة الأمريكية؛ ما جعل معجبيها يعيدون الاستماع لمقطع الفيديو هذا أكثر من مرة ليتبينوا حقيقة النطق الصحيح لاسمها.

توالت تعليقات المتابعين على "تويتر" بعد نشر هذا الفيديو، حيث علق أحدهم: "يعجبني أننا جميعًا اتفقنا على النطق الخاطئ لاسمها"، وعلق آخر ساخرًا: "يبدو أن هذا هو السبب الذي جعلها تنتقل للعيش في المملكة المتحدة"، وقال آخر: "على الرغم من علمي الآن بالنطق الصحيح لأسمها إلا أنني أفضل ريهانا وليس ريانا"، وقال آخر إنه على علم بالنطق الصحيح لاسمها لكنه ينطقه خطأ في أغلب الأوقات".

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وشارك آخر صورة هزلية يعبر فيها عن شعور ريهانا بالنطق الخاطئ والدائم لاسمها، فيما اعتذرت إحدى المتابعات قائلة: "أسفة للملكة ريانا على نطق اسمها بالشكل الخاطئ".

وكانت ريهانا التي نشأت في مدينة بربادوس، إحدى مناطق البحر الكاريبي، صرحت لصحيفة "نيويورك تايمز" بأنها طول الوقت تحاول البقاء متخفية وتتمتع بفعل ذلك أثناء تواجدها في المدينة.