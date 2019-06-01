شكرا لقرائتكم نجوى كرم: سأتوّج موسم الصيف بحفل كبير في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قامت الفنانة نجوى كرم بأكثر من نشاط فني وإنساني وشخصي مؤخرا، وتستعدّ لأكثر من حفل تزامناً مع عيد الفطر وقدوم فصل الصيف، فيما تحضّر لحفل كبير في السعودية تتوّج به موسم الصيف، عن كل ذلك وغيره من الأخبار حدثتنا في هذه الدردشة مع العربية.نت.

صورتْ الفنانة نجوى كرم منذ أسابيع "ديو" لإعلان يحمل رسالة إنسانية، ويدعو إلى المحبة والتسامح بين المسلمين والمسيحيين ونبذ الإرهاب، والقتل، خصوصا بعد عمليات التفجير التي طالت مؤخراً دور العبادة في أكثر من بلد، شاركتها في الإعلان الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب التي وصفتها بـ"الفنانة الموجودة بقوة على الساحة الفنية" وهي تعني لها الكثير، وترى أنها "مطربة ماهرة" وتؤدي كل الأغنيات بإتقان وروعة.

تدعو الفنانتان إلى الجمع بين الأديان وتقولان من خلال هذا الديو، بحسب كلماته: "لن نتفارق نحن رفاق، فالدين تمام الأخلاق، سيهدي الله قلباً صدق".

من جهة ثانية كانت نجوى كرم أطلقت فيديو كليب منذ شهر لأغنية بعنوان "ملعون أبو العشق" قالت إنها توجه كلماتها "إلى نجوى"، أي أنها تتوجه به إلى نفسها، وقد صورتها في شارع الحمرا في بيروت، وحققت من خلالها نجاحًا باهرًا حسب نسبة المتابعة والإحصاءات على السوشيال ميديا، كما قالت، وتستعد حاليًا لتصوير أغنية "كتير حلو" التي تتحدث عن النجاح، ،ومن المقرر إطلاق هذا الفيديو الكليب تزامناً مع عيد الفطر، وهو من إخراج وليد ناصيف.

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أشارت إلى أنه من الضروري أن يتمتع الفنان بصوت جميل وأن يسعى إلى تحسين وتدريب صوته بالفوكاليز، وأن يمتلك الموهبة والذكاء، وأن يكون لديه حضور، وأن يعمل باجتهاد لمواكبة العصر، والأهم أن يكون قريبًا من الجمهور المستمع والمشاهد له، "لكن للأسف أصبح البعض يهتم بالشكل على حساب الصوت وعلى حساب المواصفات التي ذكرتها آنفاً".

في موضوع آخر أبدت نجوى كرم تقديرها للأغنية الخليجية وهي تحب "سماعها من أربابها لأنها ستكون أجمل" وهي تطرب لتلك الأغنية التي لم تخض بعد تجربة غنائها، لأنها لا تتقن اللهجة المطلوبة لها كما قالت.

ستحيي نجوى كرم حفلا ليلة عيد الفطر بمشاركة كل من الفنانة نوال الزغبي والفنان عاصي الحلاني، وستحيي أيضًا حفلات خلال الصيف الحالي في كل من لبنان وسوريا والأردن والإمارات، وتتوج حفلاتها أواخر الصيف بحفل ضخم في السعودية، ولا تنسى الإشارة إلى جولتها الأميركية، ومشاركتها في "ستارز أون بورد" ومهرجان موازين.