فيفي عبده تعود للمسرح الكويتي

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"الخليج 365" من القاهرة: طارت الفنانة فيفي عبده إلى الكويت أمس، فور انتهاءها من تصوير مشاهدها في مسلسل "مملكة الغجر" مع حورية فرغلي، بسبب ارتباطها بالعرض المسرحي "ينانوة جليعة" المقرر عرضه خلال عيد الفطر، وهو من تأليف هشام العوضي ومن فكرة وإخراج ناصر البلوشي.
وتعود فيفي من خلال العرض المسرحي إلى المسرح الكويتي بعد غياب اكثر من 14 عاماً حيث ستقضي عيد الفطر هناك، بالإضافة إلى عدة أيام اخرى بسبب استمرار العرض بعد العيد.
وستجري الراقصة والممثلة المصرية اعتباراً من اليوم بروفات مكثفة على العرض، خاصة وانها لم تتمكن من اللحاق بفريق العمل خلال الفترة الماضية بسبب انشغالها بالتصوير في مصر.
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