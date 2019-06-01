شكرا لقرائتكم خبر عن قمر هادى الحلقة 26 .. يسرا اللوزي تفجر مفاجأة لهاني سلامة في نهاية الحلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة 26 من مسلسل قمر هادي، بوجود والد "هنا " "عبد الجليل" وهو يعالجها من أثر الرصاصة، وخلال الأحداث ظهر "عرابي" و"سمر "وهم يتحدثان خارج الفيلا ويروي لها خطة هروبها من فيلا "القرش"، لكنها تطلب منه أن ترى خالتها "عديلة" هالة فاخر، ويعدها بأنها سوف تذورها وحين تسأل عديلة عن أبيها رجاء "رشاد الشامي" تقول لها أن حالته سيئة جدا.

تعود يسرى اللوزي بالذاكرة وتتذكر مقتل رامز صديق "هادي أبو المكارم " هاني سلامة ثم تتذكر وجودها في الكنيسة وهي تتحدث إلى أب كاهن وتقول له إنها متعبة منذ موت أخيها رامز وأنها تريد أن تترهبن لأنها لو خرج للعالم ستقتل من قتله.

تظهر ميرال وسط عائلة أبو المكارم وتخبرهم بالخطة وسط اعتراض من "داليا مصطفى" التي تخاف على ابنتها ويكلف "عصام" "رجاء" بمهمة التعامل مع عارف والموجودين في المعرض.

وأنتهت أحداث الحلقة ال 26 عندما تفاجئ هادي أن ميرال شقيقة رامز.

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وتدور أحداث المسلسل حول شخصية "هادي أبو المكارم" الذي يجد نفسه فاقد للذاكرة بعد تعرضه لحادث ما، ومع مرور الوقت يتذكر بعض الأشياء، لكن الغريب أن شخصيته كانت تتغيرعندما يظهر القمر في السماء، حتى أن أبنته تخاف من معاملته، كما يبدو أنه يشرب المخدرات والخمر بصورة كبيرة جدًا، فهل للقمر علاقة بشخصيته أم الخمر والمخدرات أم شيء آخر.

يذكر أن مسلسل "قمر هادي"، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز،، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة: هاني سلامة وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محيي الدين، ومريم حسن، وهادي الجيار وحمزة العيلي ومؤمن نور وهاجر عفيفي ومحمد علاء وعزوز عادل وهايدى رفعت، وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة