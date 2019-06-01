شكرا لقرائتكم خبر عن لمس أكتاف الحلقة 26..وفاة ابن ياسر جلال تضعه فى مواجهة فتحى ‏عبد الوهاب ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة 26 من مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر ‏جلال، بمشهد دفن "فارس" وسط صدمة كبيرة وانهيار والدته، وأثناء احتفال أدهم ياسرجلال بزواجه من غادة "إيمان العاصى" تلقي رسائل عديدة من شقيقته بضرورة الحضور .‏

ذهب أدهم "ياسر جلال" إلى أخته، وتفاجأ ‏بوجود عزاء فى منزله، فأخبرته طليقته بوفاة ابنهما "فارس" ليصاب ‏بذهول يذهب بعدها إلى مدفن ابنه ويتذكر أحاديثهما سويا، وأخبرت ‏إيمان "كارولين عزمى" أدهم بوفاة نجلهما بسبب سيجارة إستروكس، ‏لكنه أنكر هذا التصرف من ابنه واتهم "على" ابن صديقه أشرف ‏‏"كرم جابر" بقتله، لأنه الوحيد من بين جميع أصدقاء فارس الذى ‏يتعاطى المخدرات.‏

علمت عايدة "حنان مطاوع" بخبر وفاة فارس وأصرت على تقديم ‏العزاء لأدهم وطليقته، وفى المقابل ألقت الشرطة القبض على "جو" ‏بتهمة قتل "فارس"، بعد أن تعرف عليه شهود عيان، مؤكدين أنهم ‏شاهدوه وهو يلقى فارس من سيارته بعد وفاته نتيجة جرعة زائدة ‏من الاستروكس‎.‎

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وقررت عايدة "حنان مطاوع" التوقف عن الاتجار فى المخدرات بعد ‏واقعة وفاة فارس، وذهب حمزة "فتحى عبد الوهاب" ليقدم العزاء ‏لـ"أدهم"، وخلال تواجده معه يتلقى مكالمة من الضابط "علاء" يخبره ‏بضرورة مقابلته لأن من قتل ابنه ليس "جو" ولكن من يجلس أمامه ‏الآن فى إشارة منه إلى "حمزة".‏

مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc‏ فى تمام الساعة الحادية ‏‏عشرة مساء ‏ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏