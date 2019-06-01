شكرا لقرائتكم خبر عن بدل الحدوتة ٣ الحلقة ٢٦ سماح أنور تدخل في الصراع وتراقب الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة ٢٦ بعودة دنيا سمير غانم " لولي " إليّ مزرعة البطاطس مع هشام ماجد " جيمي " بهدف معرفة عنوان سكن لولي القديم من الخدم العاملين بالمزرعة ويحاول جيمي البحث عن حقيبة النقود دون جدوي.

وتظهر سماح انور " فوفا " وهي تراقب الجميع عن طريق غرفة مراقبة ويساعدها عمرو وهبة " عبد الرحمن " دون أن تفصح فوفا عن الهدف من مراقبة الجميع.

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يعرف جيمي عنوان لولي القديم ويذهبا سويا إليه، وأمام المنزل يطلب جيمي من لولي الدخول لمقابلة والديها لكن لولي تتردد وتخشي الدخول وتقرر العودة لمزرعة البطاطس.

يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3"، يقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال ويعرض المسلسل بشكل حصرى على قنوات الـCBC.