صبا مبارك: "عمري ما فرحت بالأشياء اللي بتيجي سهلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قالت الفنان صبا مبارك، إنها لا تفرح بالأشياء التي تأتيها بسهولة دون تعب منها تجاهها.

ونشرت "صبا" تدوينة عبر حسابها على "تويتر" قالت فيها: "عمري ما فرحت بالأشياء اللي بتيجي سهلة، الأشياء اللي بتسهرك الليل لتوصلها، أثمن وأجمل، والخوف من فقدانها أكبر، والجهد اللي بتعملوا لتحافظ عليها، بيعمل لبكرا هدف ومعنى، لا تقبلوا أي شئ بيتقدم لكم، ولا تتركوا أهدافكم تكون على واجهة محل وللبيع".

يُذكر أن، صبا مبارك، تشارك في دراما رمضان بمسلسل "عبور"، ويشاركها في بطولته سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن تأليف ثريا حمدة، وإخراج محمد حكشي.