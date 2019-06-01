آسر ياسين يشارك متابعيه بصورة بطاقته الشخصية.. و"هنيدي" يقلده

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شارك الفنان آسر ياسين متابعي حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، بصورة بطاقة تحقيق الشخصية، ليكشف عن صورته فيها.

وكتب في تعليقه عليها "من هنا ورايح مفيش كلام عن الحلاوة أرجوكم.. الراجل مش بحلاوته ولا وسامته، الراجل بصورة بطاقته.. انچوي"، وما بين السخرية والإعجاب جاءت تعليقات متابعيه، وعلق أحدهم "انت جرئ جداً ازاى جالك قلب تنزل صورة البطاقة"، وكتب آخر "ايوه بقى يعم عملين ليك صوره مخصوص بتنور"، "ده قمر حتى في صورة البطاقة"، "اهو اجدعان طلع نفس الشكل برده.. يعني العيب فينا مش ف البطاقة".

وقام هنيدي بنشر صور بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به ردًا على آسر.