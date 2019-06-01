بعد لحظات مرعبة .. شاهد: الفنان المصري “خالد الصاوي” يتصدى لـ”غوريلا رامز”...

أوهم فريق عمل برنامج المقالب “رامز في الشلال”، الذي يُقدمه الفنان المصري رامز جلال، عبر فضائية Mbc مصر، الفنان خالد الصاوي بالمشاركة في إعلان لأحد المشروبات الغازية، حيث تم الإيقاع به في مقلب لن تمحوه ذاكرته.

سخرية رامز

وسخر رامز جلال، في مقدمة الحلقة، من ضيفه، واصفًا إياه بأنه ضمن عباقرة العالم الذين يصابون بالجنون من شدة تقمصهم للشخصيات التي يؤدونها. كما سخر الفنان المصري من لحية خالد الصاوي وبنطاله الذي وصفه بأنه غير مناسب للقميص الأسود الذي يرتديه.

سقوط الصاوي في النهر

وسقط خالد الصاوي في النهر وسط رعب شديد، حتى جاء رامز مرتديًا ثوب رجل الإنقاذ، ورافقه في ”الزودياك“ داخل الشلال، وأكد رامز أن من سوء حظ خالد في تصوير حلقة اليوم هطول ”السيول“ في جزيرة بالي الإندونيسية.

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خلع الحزام

وفي فقرة ”الغوريلا“، حاول خالد مواجهتها وكأنه سيضربها، إلا أن فريق عمل البرنامج أخذ منه العصا، فقام بخلع ”الحزام“ الذي يرتديه لمواجهة الغوريلا، وهو ما دعا رامز للكشف عن وجهه، فانهال خالد الصاوي على رامز جلال بالضرب فور الكشف عن وجهه، إلا أنه لم يستطع الاستمرار حيث أعرب عن محبته لرامز كثيرًا.