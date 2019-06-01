تعرف على تفاصيل عرض "كينج كونج" في العيد

يعرض البيت الفنى للفنون الشعبية، فرقة تحت 18، العرض المسرحي "كينج كونج" للفنان نادر أبو الليف، الأربعاء المقبل ثانى أيام عيد الفطر، وذلك على مسرح البالون.
وتدور أحداث العرض حول مجموعة من الفارين من آثار بركان دمر بلدهم ويبحثون عنأرض يعيشون فيها فيختلفون على كيفية إقامة بلدهم الجديدة، مجموعة تختار التنمية الصناعية والزراعية وتبنى وطنها على حب الخير، والمجموعة الأخرى تختار الشر.
ويذكر أن "كينج كونج" يشارك بطولته محمد حسن،
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