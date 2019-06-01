تعرف على تفاصيل عرض "كينج كونج" في العيد

يعرض البيت الفنى للفنون الشعبية، فرقة تحت 18، العرض المسرحي "كينج كونج" للفنان نادر أبو الليف، الأربعاء المقبل ثانى أيام عيد الفطر، وذلك على مسرح البالون.

وتدور أحداث العرض حول مجموعة من الفارين من آثار بركان دمر بلدهم ويبحثون عن

أرض يعيشون فيها فيختلفون على كيفية إقامة بلدهم الجديدة، مجموعة تختار التنمية الصناعية والزراعية وتبنى وطنها على حب الخير، والمجموعة الأخرى تختار الشر.

ويذكر أن "كينج كونج" يشارك بطولته محمد حسن،

ونادر أبو الليف، محسن محيى الدين، مجدى عبدالحليم، كرم أحمد، وفاء سليمان، أسيا، أحمد صالح، سيد مصطفى، صبرى علم الدين، أشعار محمد الشاعر، ألحان سيد أبو العلا، توزيع موسيقى هيثم فاروق، ديكور وملابس مجدى ونس، استعراضات محمد سميح، إضاءة محمود عطية، خدع ومؤثرات إيهاب جمعة، تأليف سليم كتشنر، وإخراج محمد حسن.