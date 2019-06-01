فن ومشاهير

تعرف على موعد عرض "أليس في بلاد العجائب" في عيد الفطر

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يعرض البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده، العرض المسرحى الاستعراضى" أليس فى بلاد العجائب" وذلك ابتداءً من ثانى أيام عيد الفطر يوميا عدا يوم الثلاثاء من كل

أسبوع.

ويشار إلى أن حقق الجزء الأول من "أليس فى بلاد العجائب"

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نجاح جماهيري كبير، وحصد إيرادات عالية.

ويذكر أن "أليس فى بلاد العجائب"

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بطولة مروة عبدالمنعم، ضياء شفيق، حسن الشريف، هبة محمد، بسمة ماهر، نور الشرقاوي، كريم عبدالشافي، محمد عمر، أحمد شومان، أحمد حمودة، ليلى عبدالحميد، محمد فايز، عمر إيهاب، حمادة محمود، مصطفى محمد، نادين خالد، نور شادى، أحمد عبدالمعبود، حور الشاذلي.
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