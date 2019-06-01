تعرف على موعد عرض "أليس في بلاد العجائب" في عيد الفطر

يعرض البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده، العرض المسرحى الاستعراضى" أليس فى بلاد العجائب" وذلك ابتداءً من ثانى أيام عيد الفطر يوميا عدا يوم الثلاثاء من كلأسبوع.
ويشار إلى أن حقق الجزء الأول من "أليس فى بلاد العجائب"
ويذكر أن "أليس فى بلاد العجائب"
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