عرض "محطة مصر" على مسرح العرائس ثاني أيام العيد

قال الفنان محمد نور، مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس، التابعة للبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تجرى حاليا البروفات النهائية للعرض المسرحى الجديد "محطة مصر" من إنتاج الفرقة، استعدادا لافتتاحه ثاني أيام عيد

الفطر المبارك على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة فى تمام الساعة السادسة مساء، والثامنة والنصف مساء.

في حفلتين متتاليتين وذلك نظرا للإقبال الجماهيري الذي تشهده عروض الفرقة

خاصة أيام العيد.

يقول المخرج رضا حسنين مخرج العرض: "أن العرض تدور أحداثه حول فتاة تضل طريقها داخل محطة مصر وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة.

ويذكر أن العرض من تأليف محمد زناتى، وإخراج رضا حسنين، وموسيقى حاتم عزت، وتصميم العرائس والديكور للدكتور سمير شاهين.