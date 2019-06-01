جوليا قصار تاريخ من العطاء في المسرح والدراما.. وعزباء بإرادتها ومتصالحة مع نفسها

ميرنا وليد - بيروت - هي ممثلة لبنانية برزت بشكل كبير في نوعية الأدوار التي تقدمها في الدراما اللبنانية والعربية، لا تهمها كمية الأدوار التي تجسدها بل تختار أصعبها والتي تتطلب عملاً أكثر من غيرها، حتى أن هذه الأدوار أصبحت هي التي تطلبها.. إنها ​جوليا قصار​.

جوليا قصار تاريخ وعطاء

تخصصت جوليا قصار في المسرح والتمثيل، وحصلت على شهادة الدراسات العليا (ماستر) في الفنون السمعية البصرية والمسرحية من جامعة روح القدس- الكسليك- قسم المسرح سنة 2007، بعد أن تركت العلم لسنوات طويلة إذ أنها حصلت على شهادة الدراسات العليا في التمثيل، من معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية سنة 1987، الا أنها لم تختر أن تتكل على موهبتها فقط، لا بل تؤمن أن العلم والدراسة مهمان إلى جانب الموهبة في الفن.

وفي حديث لموقع "الفن"، قالت جوليا قصار إن الدراسة الجامعية تغذي الموهبة وتبلورها، وبالنسبة لها دراستها للفن علمتها الحرفية وكيفية صناعة المشهد بعفوية وصدق، وبصراحة الدراسة الجامعية في مكان ما بالتمثيل تؤمّن للممثل كافة أدوات الإقناع، وتحميه من السقوط.

جوليا قصار أستاذة في مادة التمثيل بالجامعة اللبنانية، في معهد الفنون الجميلة منذ عام 1998، تلاميذها يعشقونها اذ استطاعت ان تنقل خبرتها في المسرح والسينما والتلفزيون إليهم بكل اهتمام، خصوصاً أنها تعاملت مع كبار الأسماء في هذا المجال مثل ​ريمون جبارة​، ​يعقوب الشدراوي​، نضال الأشقر، روجيه عساف، ​جواد الأسدي​، جلال خوري، شكيب خوري، منير معاصري، نيقولا دانيال، كميل سلامة، ​جوزيف بو نصار​، سهام ناصر، نبيل الأظن، غابريال يمين، مروان الرحباني، سمير حبشي، ولينا أبيض.

في رصيدها اكثر من 20 عملاً مسرحياً منذ عام 1985 حتى عام 2012، إضافة إلى عشرات الأدوار السينمائية التي كرمت عنها عدة مرات، وحصلت على جائزة أفضل ممثلة اكثر من مرة.

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جوليا : ريمون جبارة له فضل عليّ

لا بد أن يكون لكل فنان اسم وشخص دعمه حتى يصل إلى ما هو عليه، وتقول جوليا قصار إن الاستاذ الراحل ريمون جبارة استاذها في الجامعة، وله فضل كبير عليها إذ رافقها في كل محطات حياتها، وأضافت: "كان لديّ الفرح والفخر الكبير بأن أكون بعصر جبارة وهذا الفن الجميل، قد يأتي عمالقة ولكن لا أحد مثل ريمون جبارة، هو من رواد المسرح الحديث ترك بصمة كبيرة من الناحية الإخراجية، وهو ممثل كبير لذلك كان يحب الممثلين".

جوليا قصار عزباء بإرادتها ومتصالحة مع نفسها

لم تتزوّج جوليا قصار في حياتها، وتقول إنها امرأة عزباء مستقلة، إلا أن ذلك لا يعني أنها شطبت الرجل من حياتها، اذ انها كانت دوما منشغلة في حياتها لكنها تصالحت مع نفسها، وهي سعيدة في وضعها الحالي. كما عبّرت في عدة مناسبات عن انزعاجها من سؤال الصحافة دوماً عن سبب عزوفها عن الزواج، وتقول إنها ليست مضطرة ان تبرر للإعلام قرارها الشخصي، الذي اتخذته في حياتها.

ابتعدت عن التلفزيون وعادت في رمضان 2019 وتميزت

تقول جوليا قصار أنها ابتعدت لفترة عن التلفزيون أو عن الشاشة الصغيرة، لانها لم تحصل على عرض أو دور يجعلها تقبل به، إلا أن عودتها القوية كانت في فيلم "محبس" الكوميدي الاجتماعي الذي لاقى إقبالاً كبيراً من قبل الجمهور، بسبب بساطته وحقيقية الرواية التي تشبه مجتمعنا.

وفي عام 2019 عادت جوليا قصار بقوة إلى الشاشة الصغيرة عبر مسلسل "​انتي مين​" الذي عرض في شهر رمضان، ولعبت جوليا دور امرأة عصامية كانت تحارب في السبيعينيات، وتخلت عن ولديها اللذين يبحثان عنها (​كارين رزق الله​ و​عمار شلق​)، وحقق دورها الصعب هذا الذي لا يتكل سوى على ادائها، نجاحاً كبيراً أعاد جوليا إلى كل بيت لبناني.