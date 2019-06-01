أحمد حاتم ممثل مقنع ومجتهد بالأدوار المركبة

ميرنا وليد - بيروت - إستطاع الممثل المصري ​أحمد حاتم​ من خلال الأعمال التي أطل بها بالسنوات الاخيرة أن يثبت نفسه كممثل محترف، فالأدوار التي أسندت إليه لم تكن سهلة بل مركبة وكان بالمكان المناسب فيها ، ومن خلال دوره في مسلسل "​حكايتي​" بطولة ​ياسمين صبري​ أتقن دور الإبن الذي يرضخ لأوامر والده أحياناً، ثم يقف بوجهه أحياناً أخرى، ثم يعود للانتقام، شخصية غير مستقرة يلعبها بإتقان وإقناع شديد.

لم يكترث أحمد حاتم للبطولة المطلقة حتى اليوم حيث يؤكد أن البطولة المطلقة لا تشغله في الوقت الحالي، وكل ما يشغله أن يكون الدور الذي يقدمه مؤثراً في الجمهور، مثلما تعاطف العديد من الجمهور مع شخصية أدهم الذي أجبره والده على قتل حبيبته كي يأخذ بثأر شقيقته التي قتلت يوم زفافها.

من قال إن مساحة الدور هي الأساس فهو مخطئ، فالتأثير والإتقان لهما الاسبقية.