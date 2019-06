هاروت فازليان يبدع في قيادة الأوركسترا وجورج طنب وماريو راعي يسحران الحضور بعزفهما

الحفل الذي أقيم في ​كنيسة القديس يوسف للآباء اليسوعيين​ في بيروت، حضره عدد كبير من محبي الموسيقى الكلاسيكية، وأبدع خلاله المايسترو هاروت فازليان في قيادة الأوركسترا، وسحر المؤلف الموسيقي جورج طنب وعازف الكمان ماريو راعي الحضور بعزفهما.

وتضمن برنامج الحفل:

Orchestral Suite G. Tomb (1992)

- United Against Violence

- If Only

- Freres Jacques

Concerto for Violin & Orchestra No 3 in B-minor, op. 61 C. Saint-Saens (1835-1921)

- Allegro non troppo

- Andante quasi allegretto

- Molto moderato e maestoso

- Allegro non troppo

Pictures at an Exhibition M. Mussorgsky (1839-1881)

Orchestrated by Maurice Ravel

-Gnomus

- Il Vecchio Castello

- Tuileries

- Bydlo

- Ballet des Poussins dans leurs Coques

- Samuel Goldenberg und Schmuyle

- Limoges

- Catacombae: Sepulchrum Romanum

- La Cabane sur des Pattes de Poule

- La Grande Porte de Kiev

موقع "الفن" كان حاضراً، وعاد بهذه الكلمات الخاصة.

المايسترو هاروت فازليان قال :"بدأنا منذ سنوات مع الدكتور الراحل وليد غلمية بعزف موسيقى المؤلفين اللبنانيين في حفلات الكونسرفاتوار، ومن واجبي كقائد أوركسترا أن أعطي الفرصة لهؤلاء الموسيقيين، فإن لم نعطهم الفرصة أين ستُعزف موسيقاهم؟ ومن سيسمعهم؟ فمثلما كان هناك من إهتم بي في إنطلاقتي، عليّ أن أهتم بغيري، ونحن لدينا موسيقيون جيدون جداً، وحفل اليوم مميز لأن لدينا مؤلفاً موسيقياً شاباً هو جورج طنب الذي سنعزف موسيقاه، وسنقدم 3 مقطوعات من تأليفه، ويشارك في الحفل عازف الكمان ماريو راعي، وهو عازف جيد جداً ومحترف".

وعن نسبة الأشخاص الذين يحبون الموسيقى الكلاسيكسية في لبنان، قال :"منذ مئات السنين ولغاية اليوم، وحتى في أوروبا هناك أشخاص يذهبون إلى الحانات الليلية ويتناولون المشروبات ويستمعون إلى الموسيقى الشعبية، وهناك أشخاص يذهبون ليستمعوا إلى الموسيقى الكلاسيكية ومن ضمنهم السياح، وحتى في أميركا ليس كل المثقفين يحضرون حفلات موسيقى كلاسيكية، فمنهم من يحب مشاهدة بيونسيه والإستماع إلى موسيقى الراب والروك والبوب، ونحن نحتاج في لبنان إلى المزيد من التسويق للأوركسترا، وللمناسبة الدولة الصينية تجهز حالياً مركزاً خاصاً للكونسرفاتوار في منطقة ضبيه".

وختم فازليان حديثه قائلاً :"لدينا أوركسترا فلهارمونية نفتخر بها كثيراً وبمستواها العالي جداً، وفي لبنان يقولون دائماً إن "الحق على الدولة" ونحن مؤسسة دولة، فهذا الحفل وكل حفلات الكونسرفاتوار تسدد تكلفتها الدولة، فالحق يقع في بعض الأمور على الشعب الذي يجب أن يلعب دوره بشكل صحيح لبناء المجتمع".

المؤلف الموسيقي وعازف البيانو جورج طنب قال :"أفرح كثيراً حين أكون في لبنان وأحيي حفلات مع الأوركسترا، فعملي هو في الخارج في الأفلام ومع الأوركسترا الدول الغربية، بينما أحضر إلى لبنان فقط للحفلات مع الأوركسترا اللبنانية، يجب أن أطل في المهرجانات إبتداء من العام المقبل ليتعرف عليّ أكبر عدد من الناس ويتعرفون إلى موسيقاي".

وأضاف :"أنا اليوم ضيف الأوركسترا وأقدم ثلاث معزوفات، الأولى United Against Violence وهي مشروع عالمي للأمم المتحدة وستكون حملة ضد العنف، أنا كتبتها وسجلتها في الخارج مع أوركسترا، وعزفتها الأوركسترا الفرنسية، وهذا المشروع سيجول العالم، وسيشارك في مهرجانات السينما، والمقطوعة الثانية If Only هي مقطوعة موسيقية حزينة بعض الشيء يعزفها التشيللو، وفي ختامها ترافق الأوركسترا التشيللو وترافقني، وبعدها Freres Jacques، أخذت اللحن المعروف وكتبته للأوركسترا بطريقة كلاسيكية".

وعن مشاريعه الجديدة، قال لنا طنب :"بدأت أكتب باليه Pinocchio، وسيكون عرضها الأول في كانون الأول المقبل في إيطاليا، وبعدها في لندن، وكذلك أحضر الموسيقى التصويرية لفيلم من كتابة الأميركية Susan Marya Baronoff الحائزة جائزة "إيمي".

المدرب الرئيسي لأوركسترا الشباب في الكونسرفاتوار عازف الكمان ماريو راعي الذي عزف لـ C. Saint-Saens، قال :"هناك أشخاص في لبنان يقدرون الموسيقى الكلاسيكية ويحضرون حفلات الأوركسترا، والمقطوعة التي أعزفها في هذا الحفل هي من المقطوعات المهمة لآلة الكمان، وأحببت أن أعزفها لأني أرتاح لها وأحبها كمقطوعة موسيقية".

وعما إذا كان يؤلف الموسيقى، قال :"لم أحاول أن أؤلف الموسيقى، ولكني سأحاول ذلك، أنا عازف كلاسيكي ولكني أرتجل أحياناً".

وعن أوركسترا الشباب، قال :"الأوركسترا تضم التلامذة المتقدمين في الكونسرفاتوار، نعطيهم دروساً ليعتادوا على العزف معاً ضمن الأوركسترا وليكون هناك تناغم وإنسجام بينهم، بذلك تصبح لديهم خبرة في حال أرادوا أن ينضموا إلى أوركسترا".

لمشاهدة ألبوم الصور كاملاً إضغط هنا.