كتب امير فتحي في السبت 1 يونيو 2019 11:57 صباحاً - شهدت مباراة الإياب بنهائي دوري أبطال أفريقيا أمس بين فريق الترجي التونسي وفريق الوداد المغربي على ملعب رادس الأوليمبي في تونس أزمة كبيرة بسبب الحكم الجامبي ” باكاري جاساما ” .
كان الفريقان قد انتهت مباراة الذهاب بينهما بالتعادل ( 1-1 ) في المغرب .
وفي مباراة الإياب وقبل نهاية الشوط الاول استطاع الترجي إحراز الهدف الأول .. وفي الدقيقة ” 59 ” من عمر الشوط الثاني حدثت الأزمة عندما تمكن اللاعب ” وليد الكارتي ” لاعب نادي الوداد من إحراز هدف التعادل ولكن لم يحتسب الحكم الهدف بداعي التسلل دون الرجوع إلى تقنية ال ( VAR ) وقام باستئناف اللعب .
الامر الذي اعترض عليه لاعبي وجهاز فريق الوداد بشدة مطالبين باحتساب الهدف والرجوع إلى تقنية الفيديو المساعد وامتنعوا عن استكمال المباراة .
الأمر الذي دفع إلى نزول ” أحمد أحمد ” رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى أرضية الملعب لحل الأزمة .
وتتوقف المباراة أكثر من نصف ساعة حتى أعلن الحكم إلغاء المباراة وتتويج نادي الترجي بالبطولة للمرة الثانية على التوالي .
وتمت مراسم التتويج بشكل رسمي وطبيعي وتسلم أفراد الترجي الميداليات الذهبية والكأس .. أما أفراد الوداد فقد امتنعوا عن تسلم الميداليات الفضية وغابوا عن مشهد التتويج .
وصرح ” خليل شمام ” قائد فريق الترجي أن الحكم جاساما أبلغه هو وقائد فريق الوداد قبل المباراة بوجود عطل في تقنية الفيديو سيمنع استخدامها ولكن قائد الوداد لم يفهم لغة الحكم .
وعلى خلفية ذلك فقد اعلن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم ” كاف ” في بيان رسمي صباح اليوم السبت عن عقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية لمناقشة أزمة المباراة يوم 4 يونيو الجاري .
كانت هذه تفاصيل خبر بفضيحة تحكيمية .. الترجي التونسي بطلا لأفريقيا في مباراة لم تكتمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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