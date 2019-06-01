متابعة بتجـــــــــرد: داعبت النجمة العالمية بريتني سبيرز متابعيها عبر موقع “إنستجرام” بفيديو نشرته عبر حسابها الشخي، وظهرت فيه وهي تلهو في محاولة منها للتأكيد للجميع أن حالتها النفسية أصبحت أفضل بعد خضوعها لعلاج نفسي الشهر الماضي.
وعلقت بريتني على الفيديو قائلة: “بعد العلاج والأمور الجادة علينا أن نلهو بعض الشيء”.
وكانت بريتني سبيرز قد عانت من اضطراب نفسي وقلق شديد دخلت على اثره إلى المصحة النفسية وتلقت العلاج لمدة شهر كامل بسبب خضوع والدها لعملية جراحية وتدهور حالته الصحية وهو ما دفعها للشعور بالخوف والقلق.
يشار إلى أن جيمي والد المغنية الأمريكية يعتبر الوصي عليها وعلى ثروتها بسبب مرورها بنوبات اكتئاب في الماضي أدت إلى محاولة انتحارها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أزمتها النفسية.. بريتني سبيرز تداعب متابعيها على إنستجرام – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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