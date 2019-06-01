ياسمين عبد العزيز تنتهي من “لآخر نفس”

متابعة بتجـــــــــــرد: انتهت النجمة المصرية ياسمين صبري من تصوير كافة مشاهد مسلسلها الجديد “لآخر نفس”.
ويبدو أن المسلسل سيشهد الكثير من مشاهد الحركة، خاصة أن ياسمين ظهرت في الإعلان الترويجي الخاص به وهي تطلق النار على أحد الأشخاص.
يشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد صلاح حسني، هند عبد الحليم، هاجر الشرنوبي، أحمد العوضي ومحمد عز، والعمل من تأليف عبد الله حسن، أمين جمال وطارق الكاشف، إخراج حسام علي وإنتاج تامر مرسي.
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