إلى نادين نسيب نجيم بالفيديو: “إطلبيلي جوزِك!”

متابعة بتجــــــــــرد: بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل “خمسة ونص” الذي خاضت به سباق دراما رمضان لهذا العام، تحلّ النجمة نادين نسيب نجيم ضيفة على برنامج “أحلى النجوم” مع الإعلامية المصرية بوسي شلبي عبر قناة “المحور” المصرية، وذلك أوّل أيام عيد الفطر السعيد.

وانتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي برومو الحلقة، الذي أظهر عفوية نادين نسيب نجيم في الحوار. وجاء في التفاصيل أن شلبي فاجأت نجيم بطلب التحدّث مع زوجها عبر الهاتف. وقالت لها: “إطلبيلي جوزك، وما بهزّرش”، في إشارة إلى أنها طلبت من نجيم أن تتّصل بزوجها هادي الأسمر مباشرة من الإستديو.

فما كان ردّ فعل نجيم؟ وماذا قال زوجها؟ التفاصيل في الفيديو المرفق الذي كشفت فيه نجيم مواصفات عدّة يتحلّى بها زوجها.