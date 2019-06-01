“ام تي في” تحتفل بنجاح مسلسل “إنتي مين” مع منى أبو حمزة

خـاص بتجـــــــــرد: تعرض شاشة “ام تي في” اللبنانية حلقة استثنائية خاصة بمسلسل “إنتي مين” تقدّمها الإعلامية منى أبو حمزة ثاني أيام عيد الفطر المبارك احتفالًا بنجاح العمل الذي عرض عبر شاشتها طيلة شهر رمضان 2019.

وبحسب مصادر خاصة بموقع “بتجـــــرد” ستستضيف منى أبو حمزة في الحلقة نجوم العمل كارين رزق الله، عمار شلق، أنجو ريحان، جوليا قصّار، نيكولا دانيال، أسعد رشدان وعيدا صبرا حيث سيتم الكشف عن كواليس تصوير وتنفيذ المسلسل.

هذا وستعرض “ام تي في” في الحلقة لأوّل مرّة مشاهد ولقطات حصرية لم تعرض في سياق أحداث المسلسل.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “إنتي مين” يعرض منذ بداية شهر رمضان لهذا العام على شاشة mtv وهو من كتابة كارين رزق الله وإخراج إيلي حبيب ومن إنتاج كارين و”ام تي في”.