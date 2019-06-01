لحظة ولادة أغنية عاصي الحلاني الجديدة “اضحكي” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: شارك فارس الغناء العربي عاصي الحلاني الجمهور بفيديو، كشف من خلاله عن كواليس تسجيل وتنفيذ أغنيته الجديدة “اضحكي” والتي بدأت إذاعات “روتانا” بثها عبر أثير الراديو.

وبتعليقه على الفيديو أشار عاصي الحلاني عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي أن أجمل اللحظات بالنسبة إليه، هي لحظة ولادة الأغنية، فكتب: “اضحكي اجمل اللحظات لحظة ولادة الأغنية في الأستديو”.

أغنية “اضحكي” من كلمات عامر لاوند، ألحان علي حسون وتوزيع طارق مجدلاني وسليمان دميان، ومن المقرر إطلاقها عبر التطبيقات الموسيقية خلال الساعات المقبلة.