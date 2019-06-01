هند صبري بإطلالة ملائكية في أحدث صورها

متابعة بتجــــــــــرد: أطلّت الممثلة التونسية هند صبري على الجمهور بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير عقدتها. وشاركت هند محبيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بالصورة التي ظهرت فيها بإطلالة ملائكية بفستان من اللون الأبيض وتسريحة شعر مميّزة. يذكر أن هند صبري من المقرر أن تظهر كضيفة شرف ضمن أحداث الجزء الثاني لفيلم “الفيل الأزرق” وهو من بطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم.

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