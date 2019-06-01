جورج كلوني يعود إليها بعد هجر دام 20 عامًا..

متابعة بتجـــــــــــرد: يعود النجم الأميركي جورج كلوني، 57 عاماً، إلى الشاشة الصغيرة بعد غياب استمر عشرين عاماً تقريباً. وتأتي هذه العودة عبر مسلسل مقتبس عن الرواية الكلاسيكية Catch-22.

تنتج شبكة “هولو” Hulu المسلسل الذي تدور أحداثه خلال الحرب العالمية الثانية، وهو مقتبس عن رواية للكاتب جوزيف هيلر أصدرها في العام 1961، مع الإشارة إلى أنه جرى اقتباس فيلم عن هذه الرواية أيضاً عام 1970.

ويضم المسلسل ست حلقات واللافت أن كلوني تولّى مهمة المنتج المنفذ في المسلسل وأخرج منه حلقتين. وتجدر الإشارة إلى أن الممثلين كريستوفر آبوت وكايل تشاندلر يشاركان في مسلسل Catch-22.