تصدع جديد في العائلة المالكة.. هاري ينفصل مجددا عن وليام

متابعة بتجــــــــــرد: يبدو أن دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل قرّرا أن ينفصلا عن الأمير وليام وزوجته كايت ميدلتون من خلال انسحابهما من المؤسسة الخيرية The Royal Foundation Charity التي أسسها الشقيقان الأميران منذ عشر سنوات.
وفي التفاصيل أن بعد نحو سنة ونصف السنة على ظهور ميغان وهاري للمرة الأولى كمروجين للمؤسسة، من المقرّر أن ينفصلا قريباً، وفقاً لموقع “دايلي ميل” البريطاني. فالزوجان يريدان العمل على مشاريعهما الخيريّة على انفراد.
ومن المتوقع أن يؤكّد اجتماع مجلس الإدارة في 19 حزيران المقبل انفصال الزوجين عن المؤسسة الملكية. بالإضافة إلى ذلك، كشفت مصادر أن العلاقة ساءت كثيراً بين وليام وهاري بعد الزفاف الملكي الأخير في 19 أيار من العام 2018.
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