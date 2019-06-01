روبرت باتينسون.. "باتمان" الجديد

وقع الاختيار على الممثل البريطاني روبرت باتينسون، ليؤدي دور "باتمان" في فيلم جديد متفوقاً على ممثلين آخرين منهم نيكولاس هولت، بحسب مجلة "فراييتي" المتخصصة.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن نجم سلسلة أفلام "توايلايت" البالغ من العمر 33 عاماً سيؤدي دور البطل الخارق في فيلم بعنوان "ذي باتمان" من إخراج مات ريفز، الذي أخرج الفيلمين الأخيرين من "بلانيت أوف ذي إيبس".

ومن المقرر انطلاق التصوير خلال الأشهر المقبلة على أن يُعرض الفيلم في يونيو/حزيران 2021.

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ولم تؤكد ناطقة باسم شركة "وورنر براذرز" الخبر، واكتفت بالقول: "يمكنني أن أؤكد أننا نجري مفاوضات". ولم يرد وكيل أعمال باتينسون على الفور للتعليق.

وباتينسون الذي أدى دور مصاص الدماء إدوارد كولين في أفلام "توايلايت" (2008-2012) حظي بشهرة كبيرة وأصبح يملك قاعدة واسعة من المعجبين.

وأخيراً، شارك بدور البطولة إلى جانب جولييت بينوش في فيلم الخيال العلمي "هاي لايف" للمخرجة الفرنسية كلير دوني وحظي أداؤه بإعجاب النقاد.

وشارك أيضاً في فيلم الرعب "ذي لايتهاوس" الذي عرض خلال مهرجان كان السينمائي هذا العام، وكانت ردود الفعل عليه إيجابية.