Jun 01, 2019
بمناسبة عيد الفطر السعيد، أطلق الفنان مروان الشامي ديو غنائي مع الفنانة نانسي نصرالله بعنوان “شو هالحلا عليكِ”.
الأغنية، كلمات والحان سليم عساف وتوزيع عمر صباغ، تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، تحت إدارة المخرجة ميرنا عبد في بيروت، التي اعتمدت فكرةً بسيطة تناسب أجواء الأغنيّة الإيقاعيّة والاجواء الصيفيّة.
“شو هالحلا عليكِ” قدمّها مروان الشامي بصوته وأسلوبه المميزين وسط أجواء فرحة مليئة بالطاقة. كما ان نانسي نصرالله تتمتع بصوت واحساس ملفتين ما زاد من جمال الأغنيّة.
وكان مروان قد أعرب عن سعادته في لقائه مع نصرالله بأغنيةٍ شبابيّة.
نشير ان الديو تم إعداد حملة ترويجيّة كبيرة له عبر منصّات التواصل الاجتماعي رافقت طرحه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو-“شو هالحلا عليكِ” هدية مروان الشامي ونانسي نصرالله للجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.