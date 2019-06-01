بالفيديو-“شو هالحلا عليكِ” هدية مروان الشامي ونانسي نصرالله للجمهور

بمناسبة عيد الفطر السعيد، أطلق الفنان مروان الشامي ديو غنائي مع الفنانة نانسي نصرالله بعنوان “شو هالحلا عليكِ”.

الأغنية، كلمات والحان سليم عساف وتوزيع عمر صباغ، تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، تحت إدارة المخرجة ميرنا عبد في بيروت، التي اعتمدت فكرةً بسيطة تناسب أجواء الأغنيّة الإيقاعيّة والاجواء الصيفيّة.

Advertisements

“شو هالحلا عليكِ” قدمّها مروان الشامي بصوته وأسلوبه المميزين وسط أجواء فرحة مليئة بالطاقة. كما ان نانسي نصرالله تتمتع بصوت واحساس ملفتين ما زاد من جمال الأغنيّة.

وكان مروان قد أعرب عن سعادته في لقائه مع نصرالله بأغنيةٍ شبابيّة.

نشير ان الديو تم إعداد حملة ترويجيّة كبيرة له عبر منصّات التواصل الاجتماعي رافقت طرحه.