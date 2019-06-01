حصة اللوغاني ترد على اتهامها بأنها وراء إيقاف أمل العوضي في التلفزيون الكويتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حسمت الإعلامية الكويتية حصة اللوغاني الجدل حول اتهام البعض لها بأنها وراء إيقاف مواطنتها الإعلامية أمل العوضي عن تقديم برنامج مسابقات على التلفزيون الكويتي، موضحة أن كل الأخبار التي تم تداولها بشأن هذا الموضوع لا تمت للحقيقة بصلة.

وأوضحت في تصريحات تلفزيونية، أنه لا يوجد سبب واحد حتى يتم اتهامها بهذا الاتهام، مضيفة أن برنامجها أيضا تأجل عرضه في هذا التوقيت، وهو ما يثبت أنها ليس لها أي سلطة للتحكم في التلفزيون الكويتي.

ووجهت رسالة عتاب لأمل العوضي، قائلة: "أنا كان عندي عتب عليها لأنها كانت تستطيع الظهور على السوشال ميديا وتقول إني بريئة من إيقافها، ولكنها للأسف لم تفعل ذلك".

وصرحت حصة بأنها لا ترى نفسها جميلة، وأن هناك العديد من المذيعات أكثر جمالاً منها، مشيرة إلى أنها لم تخضع لأي عمليات تجميل.

Advertisements

وتابعت: "رغم أنني لم أجر عملية تجميل إلا أنني أحب الجمال (الفيك) أي الناتج عن عمليات تجميل بشرط أن تكون هذه العمليات جعلت المرأة أكثر جمالاً من شكلها الطبيعي".

وأضافت حصة: "تعتبر أمل العوضي هي أكثر المذيعات اللاتي أصبح شكلهن أجمل بعمليات التجميل، وهيفاء وهبي أيضًا استطاعت أن تصبح أكثر جمالاً من خلال اختيارها للعمليات التي تحتاجها مع طبيب تجميل شاطر على عكس ما حدث مع الفنانة اللبنانية نوال الزغبي والتي شوهتها عمليات التجميل".

وكان تم طرد الإعلامية الكويتية أمل العوضي من برنامج المسابقات "لمسة فوز" الذي تقدمه عبر التلفزيون الكويتي، وعدم توضيح السبب بعد مضي 24 حلقة على البرنامج في رمضان الماضي.

ونشرت العوضي وقتها مقطع فيديو لها عبر تطبيق "سناب شات"، أوضحت فيه أنه تمت المطالبة بعدم ظهورها على الهواء قبل انتهاء حلقة برنامجها بدقيقتين، دون توضيح الأسباب، مع تأكيدها على التزامها بالمعايير التي يفرضها التلفزيون الكويتي من حيث الملابس والكلام.